Китайци възраждат марката Santana

Офроуд пикапи пристигат на части и се сглобяват в Южна Испания

Ще има пълна гама SUV автомобили

Машините за производство на автомобили отново работят в испанския град Линарес в провинция Андалусия. След четиринадесетгодишна пауза Santana Motors възобнови дейността си. Компанията, която в периода между 1956 г. и 2011 г. снабдяваше с високопроходими автомобили испанската армия, се възражда със свежи идеи, нови партньори и ангажимент да даде импулс на регионалната икономика.

Santana Motors стартира повторно с два пикапа. Моделът 400D се предлага с дизелов двигател от последно поколение с мощност 190 к. с., докато моделът 400 PHEV представлява Plug-in хибрид и може да се похвали с мощност от 429 к. с. и електрически пробег до 120 километра. И двете версии са проектирани с истински офроуд възможности, най-съвременни технологии и да отговарят на най-високите очаквания за издръжливост.

Характерна за пикапите Santana е високата проходимост в офроуд условия.

Тези модели са сред технологично най-развитите пикапи на пазара, тъй като разполагат с близо 30 асистиращи системи за подпомагане на водача за автономно шофиране от второ ниво. Работата на автомобилите се адаптира за различни условия на експлоатация с избор между осем режима на шофиране.

Мрежата за продажби вече е изградена с повече от 30 дилъра в Испания, Португалия, Италия, Андора и Гибралтар. Системата за следпродажбено обслужване обещава доставки на резервни части в рамките на 24 до 48 часа.

Един от пикапите на Santana е Plug-in хибрид.

Възраждането на Santana Motors се осъществява с мощната подкрепа на една от най-големите автомобилни групи в Азия - BAIC. Със съдействието на китайския държавен холдинг до средата на следващата година в Линарес ще започне сглобяването на пълна гама SUV и офроуд автомобили за европейския пазар. Превозните средства ще пристигат на части и ще се асемблират на място.