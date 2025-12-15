Лимузините губят своята популярност

Бизнес лимузините като знак на определен социален статут все повече губят своята популярност за сметка на луксозните SUV автомобили. В цяла Европа намаляват продажбите на нови седани от средния и високия клас. Всеки трети потенциален купувач се пренасочва към някой от SUV моделите. Корпоративните клиенти, които закупуват лимузини за своите мениджъри, също се насочват към този вид автомобили.

Бурно развиващите се SUV модели предлагат по-голяма практичност, запазват по-висока остатъчна стойност като употребявани и са по-модерни и предпочитани от потребителите. Верни на лимузините остават по-консервативните клиенти, което личи и от най-търсения тип задвижване. При седаните това продължават да бъдат бензиновите мотори, следвани от дизеловите и едва след тях се нареждат хибридите.

Най-много лимузини в Европа винаги са се купували в Германия и тази тенденция се запазва, макар обемите на продажбите да намаляват. Дялът на лимузините от общия брой продадени автомобили обаче спада сериозно.



