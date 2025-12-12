Duster 4x4 на бензин и газ с пробег до 1500 км

Нов двугоривен хибриден двигател сваля разходите с 30%

Два 50-литрови резервоара за гориво

Модернизираната двигателна гама на моделите Duster и Bigster на Dacia включва нов хибриден мотор с мощност 150 к.с. и със задвижване на четирите колела, който вече е наличен за поръчки в България. Двугоривният силов агрегат hybrid-G 150 4x4 съчетава производителност, многофункционалност и икономичност. При него литиево-йонната батерия 48V с капацитет 0,84 кВт, съчетана с електрическия мотор на задните колела, позволява автомобилът да работи в в електрически режим до 60% от времето за шофиране в градски условия.

Задвижването на четирите колела с електромотор на задния мост допълнително подобрява проходимостта на Dacia Duster в офроуд условия.

Двигателят с вътрешно горене е съчетан с 6-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител и лостчета за смяна на предавките ръчно от волана, а електрическият мотор – с 2-степенна скоростна кутия с изключващ се заден мост. Тази задвижваща технология е уникална на пазара, защото двугоривната система позволява движение на бензин и газ пропан-бутан, а това намалява експлоатационните разходи с около 30 процента. Със своите два 50-литрови резервоара за гориво, един за бензин и един за пропан-бутан, Duster гарантира пробег до 1500 км без презареждане.

Техническите иновации в Dacia Duster и обновлението на двигателната гама да придружени и с промени в оборудването.

Двугоривният двигател запазва запазва офроуд възможностите на Duster. Комбинацията от 2-степенна скоростна кутия с електрически заден мотор позволява да се предаде значителен въртящ момент на колелата при ниска скорост на първата предавка, докато при висока скорост електрическият мотор работи на по-ниски обороти, осигурявайки оптимална тяга на задния мост до 140 км/ч.

Новата двигателна гама на Duster включва още три мотора с повишена мощност и подобрена икономичност. Техническите иновации са придружени и с промени в оборудването.