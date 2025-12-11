Японците избраха кола на годината

В оспорвана конкуренция Subaru Forester надделя над Honda Prelude за наградата за автомобил на годината в Япония. Организаторите на конкурса използваха нова система за гласуване в стил „Формула 1“, при която журито трябваше да разпредели гласовете си между всички 10 финалисти. По същия начин, както победителят във „Формула 1“ получава 25 точки, всеки член на журито трябваше да даде на най-добрия автомобил 25 точки, на втория - 18, на третия - 15, на четвъртия - 12, на петия - 10, на шестия - 8, на седмия - 6, на осмия - 4, на деветия - 2 и на десетия - 1.

След преброяването Forester събра точки гласа, а Prelude – 1076. Това бяха двата фаворита. На следващите места в класирането се наредиха Toyota Crown (654), Nissan Leaf (622) и др. На пето място завърши Volkswagen ID Buzz. Германският електрически модел спечели наградата за вносен автомобил на годината в Япония и също наградата за най-добър дизайн. Отличието за технологии бе присъдено на Porsche 911 Carrera GTS за новия двигател с хибридна технология, при който електрификацията се използва за задвижване на електрически турбокомпресор.