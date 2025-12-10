Размразяване на стъкла с гореща вода може да ги повреди

Почти половината от шофьорите рискуват да повредят колата си, когато почистват лед от предното стъкло. Това показва проучване на най-големия онлайн портал за автомобилни части и аксесоари във Великобритания.

След първото зимно застудяване в Обединеното кралство, при което имаше замръзнали превозни средства, един на всеки петима водачи си признава, че е използвал вряла вода за премахване на леда от челното стъкло, въпреки опасността да се напука. Всеки трети шофьор използва чистачките за почистване на корав лед, макар да знае, че има риск да ги повреди заедно с електрическия им мотор.

Въпреки че най-често използваните от шофьорите начини за почистване на предното стъкло са стъргалки за лед (32%) и спрей за размразяване (26%), проучването разкрива и по-необичайни методи, включително банкови карти, кутии за компактдискове, кутии за гримове, гребени и др.

Освен че рискуват да повредят колата си, не всички шофьори знаят, че е незаконно да се кара без напълно размразени прозорци.