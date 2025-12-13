Toyota се завръща при спортистите

Лека каросерия с нисък център на тежестта

Новият модел GT GR има битурбо двигател V8 с мощност 650 к.с.

Toyota отново ще пусне спортен автомобил – този път с 4,0-литров V8 двигател и хибридна система. Четири години след представянето на първия концепт GT3 на изложението в Токио през 2022-а вече е готов серийния модел с означение GR GT и неговата състезателна версия за писта GR GT3, която ще се конкурира в GT шампионата със съперници като AMG GT, Chevrolet Corvette, Porsche 911 GT3, Ford Mustang и Aston Martin Vantage.

Карбоново-керамични спирачки Brembo и гуми Michelin Pilot Sport Cup 2 са стандартни за новия модел Toyota GR GT.

Лансирането на толкова спортен модел е знак, че Toyota се завръща в сегмента на суперавтомобилите за най-взискателните почитатели на спортното шофиране и неслучайно премиерата се състоя на пистата Фуджи Спийдуей.

GR GT е спортен автомобил с дълъг преден надвес, две седалки и кабина, изместена значително назад. Пропорциите напомнят на модели като Dodge Viper, Mercedes SLS или други спортни автомобили с предно разположен двигател и задно задвижване. Визуално колата има много силно присъствие и привлича погледите. Каросерията е ниска (1,195 м), дълга (4,820 м) и широка около 2 м.

Интериорът е със спортни седалки в ярко червен цвят, дигитални уреди и скосен волан.

Основата е алуминиево шаси, а много компоненти са изработени от подсилени с карбон полимери. Така се намалява теглото от предния капак, покрива, панелите на вратите и капака на багажника. Основните носещи конструкции са алуминиеви. В резултат автомобилът ще тежи около 1750 кг с разпределение в съотношение 45:55 между предния и задния мост. Конструкторите се гордеят с постигнатия изключително нисък център на тежестта за по-добра стабилност и динамика в завоите.

Двигателят V8 с два турбокомпресора под дългия преден капак ще произвежда поне 650 к.с. и 850 Нм въртящ момент. Максималната скорост се очаква да бъде 320 км/ч. Няма данни за спринтовото време от 0 до 100 км/ч, но се очаква да бъде под 4 секунди. Mild-хибридна система добавя електродвигател в новоразработената 8-степенна автоматична трансмисия и компенсира кратки пропуски във въртящия момент при рязко подаване на газ или смяна на предавките.