Втори живот за Aston Martin DB5

Реставрацията на 60-годишния автомобил погълна 2500 часа труд и 400 000 лири

Купчина старо желязо се превръща в съкровище

Купена за 900 лири кола днес струва милиони

Уелсецът Джон Уилямс, заварчик по професия и собственик на малък гаражен автосервиз, е само на 18 години, когато си поставя за цел да купи колата на своите мечти - Aston Martin DB5. Това се случва през далечната 1972-а. Повече от година той спестява усърдно и работи извънредно, когато има възможност. Така успява да събере 900 лири в брой, които днес биха се равнявали на 15 000 лири.

Един от най-важните дни в живота на Джон настъпва през септември 1973 г. Тогава 19-годишният младеж се качва на влака от дома си в северната част на Уелс и отива в Лондон за оглед на Aston Martin DB5 от 1965 г. Моделът е най-мощното изпълнение Vantage с три карбуратора Weber и 4,0-литров редови двигател с шест цилиндъра. Произведени са само 65 такива екземпляра с мощност 330 конски сили при 5500 оборота в минута. Автомобилът на Джон е с телени джанти, електрически стъкла и всички за времето си екстри.

Цената не подлежи на коментар и младият мъж плаща за нея всичките спестени 900 лири. Сяда зад волана и се връща в Уелс, където гордо шофира всеки ден своето “съкровище” в продължение на четири години. През 1977-а той заминава на работа за дълго в Близкия изток, но отказва да продаде автомобила, макар че има много предложения. Оставя го паркиран на алеята пред дома си, където атмосферните условия и годините започват да оставят своя отпечатък върху славната машина.

“Всички знаехме, че Джон няма да смени тази кола за друга”, разказва съпругата му Сю. Тя си спомня, че съседските деца започват да си играят върху колата, а едно от тях се качва върху ауспуха и го чупи.

След завръщането си Джон си поставя нова цел - да реставрира своя Aston Martin DB5, за да може да го шофира отново. Като автомонтьор се срамува, че е допуснал колата му да заприлича на купчина старо желязо. Някога той работи и спестява усърдно, за да я купи. Впоследствие, заедно със съпругата си, отново работи и спестява усърдно, за да я ремонтира. Обръща се към завода на марката в Нюпорт, където в продължение на пет десетилетия се произвеждат най-емблематичните спортни автомобили на Aston Martin.

Процесът по реставрация на DB5 започва в края на 2022-а и приключи едва наскоро. През това време Джон и съпругата му редовно посещават завода, за да наблюдават отблизо напредъка на работата. В началото гледката е болезнена, тъй като колата е в доста лошо състояние, а ремонтните работи стигат буквално до голия метал. Възстановителните дейности се извършват почти изцяло с ръчен труд и отнемат повече от 2500 часа.

Крайният резултат от реставрацията е зашеметяващ. За нея Джон плаща 400 000 лири, но сега може да я продаде за поне три пъти по-голяма сума. Той твърди, че възстановяването си струва до последната стотинка и няма намерение скоро да се разделя с автомобила. Особено след като го подкара след половинвековно прекъсване.

Кинозвезда от филмите за Джеймс Бонд

Модификацията Aston Martin DB5 Vantage е на-желаната от всички варианти на DB5. Тази спецификация с емблематичния сребрист цвят Silver Birch има статут на автомобилна икона. Има само 39 произведени коли в такава конфигурация. Първият собственик на автомобила, който сега е напълно реставриран и принадлежи на уелсеца Джон Уилямс, е бил заможен англичанин. Домът му е се е намирал в района на хълма Сейнт Джордж в Съри - затворена зона, предпочитана от много известни личности по онова време, включително музикантите Джон Ленън и Ринго Стар от “Бийтълс”.

За масовата публика DB5 винаги ще бъде автомобилът на Джеймс Бонд, след като модифициран вариант се шофира от знаменития агент 007 във филма “Голдфингър” от 1964 г. В процеса на производство на кинохита са използвани четири екземпляра - два за снимки и два за рекламни цели. По-късно две от тези коли са продадени на търгове за 6,4 млн. и 4,6 млн. долара.

Aston Martin DB5 е звезда и в следващи филмови блокбъстъри за Джеймс Бонд - “Операция Мълния”, “Златното око”, “Само един свят не стига”, “Винаги ще има утре” и “Казино Роял”.