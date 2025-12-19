Създават хибриди с двутактов двигател

General Motors патентова нова технология

Ще има по-дълъг живот

Американският автомобилен гигант General Motors очевидно обмисля възраждането на двутактовия двигател, тъй като е подал заявка за патент за нов тип такъв подобрен мотор с удължен живот за използване в хибридни системи. Ако патентът бъде приложен, можем да очакваме първия сериен автомобил с двутактова технология от 35 години насам. Последните от този вид бяха “чудесата” на автомобилостроенето в бившата Германска демократична република Trabant, Wartburg и Barkas.

Днес малки двутактови двигатели се използват в офроуд мотоциклети или в работно оборудване като верижни триони, косачки за трева и духалки за листа. Някои плавателни съдове също се задвижват от двутактови мотори. Но тъй като те не отговарят на разпоредбите за емисии и шум за пътна употреба, отдавна не се прилагат в превозни средства.

Днес коли с двутактови мотори като Wartburg и Trabant могат да се видят по-често в музеите, отколкото по улиците.

Двутактовите двигатели са по-прости, по-евтини за производство, по-леки и могат дори да генерират повече мощност от четиритактовите. Недостатъкът им е в бързото износване, по-високият разход и замърсяването. Невъзможно е да се предотврати смесването на свеж въздух и отработени газове в мотора, вследствие на което се отделят неизгорели въглеводороди, включително канцерогенни вещества като бензен.

Двутактовите двигатели са по-прости и собствениците на такива коли често ги ремонтираха сами.

Четиритактовите двигатели работят на четири етапа. Въздухът първо се засмуква в цилиндъра чрез движението на буталото надолу. След това се компресира с движение нагоре, запалва се и впоследствие изгаря, движейки буталото надолу (за задвижване на автомобила), което накрая води до изхвърляне на отработените газове с движение нагоре. Двутактовите двигатели събират този процес в две стъпки - всмукването и компресията се случват в един такт, както и мощността и изпускането.