Автомобилите на ток вече са повече от дизеловите в Норвегия

От всички регистрирани в България пътни превозни средства най-много са дизеловите. Не навсякъде обаче е така. В Норвегия отдавна най-продаваните нови коли са електрическите. Това доведе до драстична промяна в автопарка на скандинавската страна. Там вече най-разпространените превозни средства са именно електрическите.

По последни данни в Норвегия има регистрирани около 920 000 електромобила, което представлява приблизително 32% от целия автопарк. В същото време дизеловите автомобили, които преди това заемаха първото място, паднаха под 920 000 екземпляра. Бензиновите коли са на трето място с около 700 000 броя. По-малки дялове се отчитат от хибридите.

Норвегия започна да води целенасочена политика за налагане на електрически коли по-рано от други държави със стратегията до края на 2025-а новопродадените автомобили да са 100 процента електрически. Такава цел има и ЕС, но след десет години - от 2035 г. През ноември 98% от всички новопродадени коли в Норвегия са електрически. Всеки ден в страната се спират от движение около 300 стари дизелови автомобила и около 350 бензинови, а се регистрират над 1100 електрически.