Правят електрическите коли по-бавни

Електрическите автомобили са известни с бързото си ускорение. Това обаче създава рискове за опасни ситуации, особено когато водачите са невнимателни, а натискат силно газта. Властите в Китай виждат сериозна заплаха за останалите участници в движението и по тази причина готвят радикална мярка за ограничаване на спринтовите качества на електромобилите. В момента се изготвят нови стандарти за безопасност.

Една от най-обсъжданите мерки е изискването новопроизведените електрически коли да бъдат настроени така, че ускорението от 0 до 100 км/ч да отнема поне 5 секунди. Това ще принуди много производители да “спънат” софтуерно автомобилите. За някои местни спортни марки като Zeekr и Xiaomi именно бързото ускорение за по-малко дори от 3 секунди до 100 км/ч е повод за гордост.

От техническа гледна точка ограничаването на ускорението е лесно постижимо. Въпросът е дали наистина ще повиши безопасността, тъй като в редица проучвания е доказано, че точно бързото ускорение не е причина за повече катастрофи.