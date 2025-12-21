В чест на визионера

Седалките са със същия плат като любимото сако на дизайнера
Porsche пуска силно лимитирана серия 911 GT3 90 F.A. Porsche
На 11 декември 2025 г. дизайнерът-визионер Фердинанд Александър Порше (1935 – 2012) щеше да навърши 90 години. За да отбележи този важен юбилей, производителят на спортни автомобили сътвори един специален подарък на четири колела – лимитиран колекционерски автомобил 911 GT3 90 F.A. Porsche.
В знатната фамилия Порше има повече от един мъже с името Фердинанд, затова всеки се отличава или с инициалите си, или с умалително име, или с някакъв прякор. Фердинанд Александър е известен с инициалите си F.A., които присъстват в името на специалния модел 911 GT3 90 F.A. Porsche, който ще бъде произведен само в 90 екземпляра по случай 90-ата годишнина от неговото раждане.
Автомобилът е базиран технически на актуалното поколение 911 GT3 с пакет Touring, тоест без голямото задно крило. Това е автентична и пуристична машина за шофиране с традиционен атмосферен 4,0-литров високооборотен боксеров двигател с шест цилиндъра, задно предаване и спортна механична трансмисия. Мощността му възлиза на 510 конски сили, ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3,9 секунди, а максималната скорост на движение е 313 км/ч.
Тъй като Фердинанд Александър е дизайнерът на първото поколение 911, неговият „почерк“ присъства в колекционерския модел с редица дизайнерски характеристики. В създаването на автомобила участва активно синът му Марк Порше, който ще получи и първия от 90-те екземпляра от серията. Всеки от тях ще бъде боядисан в уникален зелен цвят, който е нов и нови името F.A. Green. Този цвят е създаден по препоръките на близките на Фердинанд Александър, чийто личен автомобил 911 е бил боядисан в цвят Oak Green и е имал предпочитания към тъмнозелените нюанси.
„Сигурен съм, че баща ми би харесал този специален модел 911 и боята е изцяло по вкуса му“, отбелязва Марк Порше. „С помощта на различни детайли ние включихме личните предпочитания на баща ми в този вълнуващ проект. Текстилната тапицерия на централната част на седалките е със същите шарки като неговото любимо сако.“ Външните части на седалките, вратите и таблото са облечени в тъмнокафява Club Leather кожа с цвят на трюфел.
Друг специален детайл от автомобила са колелата Sport Classic, боядисани в сатенено черен гланц. Вдъхновени от класическите колела Fuchs, фините им детайли включват централно закрепване с един болт, а върху капачката на главината е поставен историческия герб от 1963 г. На решетката на капака на двигателя е поставена галванизирана позлатена емблема с логото 90 F.A. Porsche.
Часовникът в горната част на арматурното табло е базиран на оригиналния хронограф, създаден като уникална бройка за Фердинанд Александър Порше. Друг акцент в интериора на автомобила е скоростният лост от орехово дърво с отворени пори, който е гравиран с подписа на Ф.А. Порше. Пред пътническото място има поставена позлатена плочка с копие от подписа му и силуета на оригиналния 911, както и надписа One of 90.
Фердинанд Александър Порше, в чест на който е създаден лимитираният модел 911 GT3 90 F.A. Porsche, е внук на основателя на компанията Фердинанд Порше и син на Фердинанд Антон (Фери) Порше. Той е роден на 11 декември 1935 г. и израства в среда, белязана от технологии и пионерски дух. По-голямата част от младостта му преминава във фамилното имение в Цел ам Зее на брега на алпийското езеро. Той развива страст към дизайна в ранна възраст, посещава за кратко известното училище по дизайн в Улм и започва работа като стажант в отдела за моделиране в Porsche през 1957 г.
През март 1961 г. отделът е изнесен извън отдела за дизайн на каросерии и е поставен под контрола на Studio F. A. Porsche. Под ръководството на младия Фердинанд Александър са създадени моделите 901/991, състезателният автомобил 804 от „Формула 1“ и 904 Carrera GTS. След като всички членове на семейството напускат оперативния бизнес на Porsche при преобразуването на компанията в акционерно дружество, той и брат му Ханс-Петер основават собствена компания в Щутгарт през 1972 г. и я наричат Porsche Design.