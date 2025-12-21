В чест на визионера

90 екземпляра в чест на 90-ата годишнина от раждането на Фердинанд Александър Порше

Седалките са със същия плат като любимото сако на дизайнера

Porsche пуска силно лимитирана серия 911 GT3 90 F.A. Porsche

На 11 декември 2025 г. дизайнерът-визионер Фердинанд Александър Порше (1935 – 2012) щеше да навърши 90 години. За да отбележи този важен юбилей, производителят на спортни автомобили сътвори един специален подарък на четири колела – лимитиран колекционерски автомобил 911 GT3 90 F.A. Porsche.

В знатната фамилия Порше има повече от един мъже с името Фердинанд, затова всеки се отличава или с инициалите си, или с умалително име, или с някакъв прякор. Фердинанд Александър е известен с инициалите си F.A., които присъстват в името на специалния модел 911 GT3 90 F.A. Porsche, който ще бъде произведен само в 90 екземпляра по случай 90-ата годишнина от неговото раждане.

Автомобилът е базиран технически на актуалното поколение 911 GT3 с пакет Touring, тоест без голямото задно крило. Това е автентична и пуристична машина за шофиране с традиционен атмосферен 4,0-литров високооборотен боксеров двигател с шест цилиндъра, задно предаване и спортна механична трансмисия. Мощността му възлиза на 510 конски сили, ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 3,9 секунди, а максималната скорост на движение е 313 км/ч.

Тъй като Фердинанд Александър е дизайнерът на първото поколение 911, неговият „почерк“ присъства в колекционерския модел с редица дизайнерски характеристики. В създаването на автомобила участва активно синът му Марк Порше, който ще получи и първия от 90-те екземпляра от серията. Всеки от тях ще бъде боядисан в уникален зелен цвят, който е нов и нови името F.A. Green. Този цвят е създаден по препоръките на близките на Фердинанд Александър, чийто личен автомобил 911 е бил боядисан в цвят Oak Green и е имал предпочитания към тъмнозелените нюанси.

„Сигурен съм, че баща ми би харесал този специален модел 911 и боята е изцяло по вкуса му“, отбелязва Марк Порше. „С помощта на различни детайли ние включихме личните предпочитания на баща ми в този вълнуващ проект. Текстилната тапицерия на централната част на седалките е със същите шарки като неговото любимо сако.“ Външните части на седалките, вратите и таблото са облечени в тъмнокафява Club Leather кожа с цвят на трюфел.

Друг специален детайл от автомобила са колелата Sport Classic, боядисани в сатенено черен гланц. Вдъхновени от класическите колела Fuchs, фините им детайли включват централно закрепване с един болт, а върху капачката на главината е поставен историческия герб от 1963 г. На решетката на капака на двигателя е поставена галванизирана позлатена емблема с логото 90 F.A. Porsche.

Часовникът в горната част на арматурното табло е базиран на оригиналния хронограф, създаден като уникална бройка за Фердинанд Александър Порше. Друг акцент в интериора на автомобила е скоростният лост от орехово дърво с отворени пори, който е гравиран с подписа на Ф.А. Порше. Пред пътническото място има поставена позлатена плочка с копие от подписа му и силуета на оригиналния 911, както и надписа One of 90.

Създател на 911 и на Porsche Design

Фердинанд Александър Порше, в чест на който е създаден лимитираният модел 911 GT3 90 F.A. Porsche, е внук на основателя на компанията Фердинанд Порше и син на Фердинанд Антон (Фери) Порше. Той е роден на 11 декември 1935 г. и израства в среда, белязана от технологии и пионерски дух. По-голямата част от младостта му преминава във фамилното имение в Цел ам Зее на брега на алпийското езеро. Той развива страст към дизайна в ранна възраст, посещава за кратко известното училище по дизайн в Улм и започва работа като стажант в отдела за моделиране в Porsche през 1957 г.

През март 1961 г. отделът е изнесен извън отдела за дизайн на каросерии и е поставен под контрола на Studio F. A. Porsche. Под ръководството на младия Фердинанд Александър са създадени моделите 901/991, състезателният автомобил 804 от „Формула 1“ и 904 Carrera GTS. След като всички членове на семейството напускат оперативния бизнес на Porsche при преобразуването на компанията в акционерно дружество, той и брат му Ханс-Петер основават собствена компания в Щутгарт през 1972 г. и я наричат Porsche Design.