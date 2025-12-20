Aston Martin Vanquish Volante с битурбо двигател V12

Скоро такива коли ще бъдат забранени в Европа

През 1951 г. гръцкият писател Никос Казандзакис публикува романа “Последното изкушение”, който само няколко години след това е поставен от църквата в индекса на забранените книги. Вероятно подобна съдба ще сполети и новия модел Aston Martin Vanquish Volante. Двуместна кола с екстравагантен 5,2-литров двигател V12 с два турбокомпресора изглежда прекалено изкушаващо за всеки автомобилен ценител, но същевременно и скандално във време на климатични промени, зелена сделка и все по-строги регулации на въглеродните емисии.

Двуместният кокпит е проектиран да носи удоволствие от всеки изминат километър.

Предизвестената смърт на този величествен модел от вече отминаваща инженерна епоха е въпрос на време, през което той ще изкушава и завладява сърцата на тези, които имат възможност да се докоснат до него. Вечният дизайнерски стил на Aston Martin прави привличането между автомобил и шофьор любов от пръв поглед. Безкрайно дълъг преден капак, изтеглена назад пътническа клетка, извита задна част, наподобяваща на сърф - Vanquish Volante изглежда наистина фантастично. Особено с отворен покрив, който се сваля за 14 секунди и се затваря за 16 секунди - дори при шофиране със скорост до 50 км/ч, а може да се управлява и от дистанционния ключ.

С високата си цена от почти половин милион евро Aston Martin Vanquish Volante сякаш става още по-изкушаващ автомобил.

Сякаш в унисон със задвижващата система кокпитът е аналогов със сравнително скромен 10-инчов централен дисплей, което означава, че в пилотската кабина на Aston Martin господстват други ценности. Те се определят от 12-цилиндровия двигател с мощност 835 к. с. и 1000 Нм, който ускорява за 3,4 секунди до 100 км/ч и постига максимална скорост 345 км/ч. Съвсем скоро такива автомобили с такива мотори няма да се произвеждат, поне за обединена Европа. И точно това ги прави още по-желани.

Добре оборудван нов Aston Martin Vanquish Volante струва почти 500 000 евро. Изключително висока цена за кола, която обаче има по-различна стойност от въпросната сума. С поетичната си красота и технология от друго време тя действително се превръща в едно последно изкушение.