Съндърланд пуска новия Nissan Leaf

Преди повече от 15 години в Япония беше представен първият модел Nissan Leaf. Тогава той беше сензация – първи пълноценен електрически автомобил, произвеждан в голям тираж и подходящ за универсална всекидневна употреба, макар че трудно постига пробег над 120 км с едно зареждане. Второто поколение излезе през 2018 г. вече с пробег до 300 км. Сега наред е третата генерация Leaf, която ще захранва европейските пазари от основно реконструирания завод на марката в английския град Съндърланд.

Nissan инвестира в модернизацията на съоръжението над половин милиард евро. Подобренията включват технологии като интелигентно използване на големи бази данни, виртуална реалност и цифрово картографиране на завода, както и 137 нови пресформи, 475 автоматизирано управляеми превозни средства за доставка на части и 78 нови високотехнологични робота в каросерийния цех.

Сред тях е напълно автоматизирана система за лазерно заваряване, която постига прецизност от 0,3 милиметра, за да създаде безшевния покрив на Leaf. Батерията на автомобила се инсталира напълно автоматично и се закрепва с 26 винта за 56 секунди.