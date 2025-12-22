Най-луксозният хард офроудър

Минава през всички терени
Името Unimog може да звучи странно на някои, но говори много на тези, които знаят за какво става въпрос. Unimog е съкращение от немските думи Universal Motor Geraet – универсално моторно устройство. Нетипично име за автомобил или по-скоро малък камион, но той наистина е универсален и може да бъде приспособен да изпълнява почти всякакви задачи.
По случай 80-ата годишнина от създаването на първия Unimog производителят Daimler съвместно с партниращата си компания за трансформация Hellgeth Engineering представи специален модел за луксозния сегмент, който се отличава с подобрена производителност и разширени функции за комфорт. Това не е концепт, а реален автомобил, който трябва да събере информация за потенциален нов етап на развитие и ще бъде подложен на реални тестове през следващата година.
Зад двойната кабина има товарен отсек, защото все пак си е камион.
Луксозният Unimog е базиран на изключително проходимия вариант U 4023 с портални мостове и твърда рама. В комбинация с различни режими за задвижване на всички колела и всички възможни диференциални блокаи, той покорява дори най-предизвикателния терен. Стандартният четирицилиндров двигател е заменен от шестцилиндров OM 936, който генерира мощност в размер на 300 к.с.
Върху гладкия асфалт Unimog изглежда като гигант с огромните си колела и портални мостове.
Двойната кабина предлага места за до четирима души и разполага с висококачествени кожени повърхности, ергономични седалки с цветни шевове, кожени стелки и LED осветление. Цифровите камери и монитори заменят традиционните странични огледала, осигурявайки подобрена видимост във всички посоки.
Екстериорът на този уникален автомобил е вдъхновен от офроуда и се отличава с матово сив лак, 20-инчови алуминиеви джанти с предпазители и впечатляваща концепция за осветление с модерни LED фарове.