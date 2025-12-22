Най-луксозният хард офроудър

Daimler тества Unimog за любители на премиум качеството

Минава през всички терени

Името Unimog може да звучи странно на някои, но говори много на тези, които знаят за какво става въпрос. Unimog е съкращение от немските думи Universal Motor Geraet – универсално моторно устройство. Нетипично име за автомобил или по-скоро малък камион, но той наистина е универсален и може да бъде приспособен да изпълнява почти всякакви задачи.

По случай 80-ата годишнина от създаването на първия Unimog производителят Daimler съвместно с партниращата си компания за трансформация Hellgeth Engineering представи специален модел за луксозния сегмент, който се отличава с подобрена производителност и разширени функции за комфорт. Това не е концепт, а реален автомобил, който трябва да събере информация за потенциален нов етап на развитие и ще бъде подложен на реални тестове през следващата година.

Зад двойната кабина има товарен отсек, защото все пак си е камион.

Луксозният Unimog е базиран на изключително проходимия вариант U 4023 с портални мостове и твърда рама. В комбинация с различни режими за задвижване на всички колела и всички възможни диференциални блокаи, той покорява дори най-предизвикателния терен. Стандартният четирицилиндров двигател е заменен от шестцилиндров OM 936, който генерира мощност в размер на 300 к.с.

Върху гладкия асфалт Unimog изглежда като гигант с огромните си колела и портални мостове.

Двойната кабина предлага места за до четирима души и разполага с висококачествени кожени повърхности, ергономични седалки с цветни шевове, кожени стелки и LED осветление. Цифровите камери и монитори заменят традиционните странични огледала, осигурявайки подобрена видимост във всички посоки.

Екстериорът на този уникален автомобил е вдъхновен от офроуда и се отличава с матово сив лак, 20-инчови алуминиеви джанти с предпазители и впечатляваща концепция за осветление с модерни LED фарове.