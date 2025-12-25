Китайци почват да правят коли в Испания

Китайският производител на електрически автомобили Leapmotor планира да произвежда четири модела в завода на Stellantis във Фигеруелас близо до Сарагоса, Испания. Първият от тях ще бъде серията B10, а до 2027 г. ще последват още три моделни линии - B05, A10 и A05.

Производството на B10 е планирано да започне през август 2026 г. с първоначален обем от 40 000 бройки годишно. Въвеждането на останалите модели ще зависи от темпото на развитие на европейския пазар. Стратегията е в Испания да се реализира истинско производство, а не просто сглобяване на части, които се доставят готови от Китай.

Електрическият SUV модел B10, с който Leapmotor ще постави началото на испанската си продукция, е с дължина 4,52 метра и се позиционира между компактния и средния клас. В момента в Германия се продава този модел, внос от Китай, на цена от 29 990 евро. С по-голяма батерия и пълен пакет оборудване цената се покачва до 33 990 евро.

Leapmotor за кратко сглобява в завода на Stellantis в Тихи, Полша, субкомпактният автомобил T03. Stellantis и Leapmotor имат съвместно предприятие за продажба на електрически автомобили в Европа.