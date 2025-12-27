Mercedes строи град в пустинята

Затворена ексклузивна зона с всичко необходимо за своите жители

Бизнесът с коли отеснява на големите производители

Бизнесът с автомобили започва да отеснява за някои производители и те се насочват към нови територии. Такива са недвижимите имоти, които могат да осигурят още по-големи печалби и успешна възвращаемост на инвестициите.

Mercedes например в момента строи небостъргач в Дубай, но плановете на марката за присъствието є в Емирствата са много по-сериозни. В ход е реализацията на грандиозен строителен проект върху площ с размерите на 117 футболни игрища. Заедно с участието на местна компания в областта на недвижимите имоти насред пустинята ще изникне цял град Mercedes City.

Класическите и модерните модели на Mercedes се продават като топъл хляб в Емирствата.

Идеята е това да се превърне в нещо като “град в града”. Бъдещите жители ще имат на разположение всичко необходимо и няма да им се налага да излизат от тази ексклузивна зона. В допълнение към луксозните апартаменти ще се построят търговски центрове, бизнес офиси, паркове и уелнес курорти. Ще има и специални центрове за мобилност в услуга на водачите, което ще превърне града в истински дом на Mercedes.

Първият етап е изграждането на кулата Mercedes в центъра на Дубай. Това е сграда с височина 341 метра и 65 етажа, която ще разполага със 150 луксозни жилища на цена до 25 милиона долара. Небостъргачът ще е готов до края на следващата година и ще струва на германската компания около 1 милиард долара.

Представители на Mercedes и местна компания за имоти вече сключиха договор за изграждането на Mercedes City.

Паралелно вече е активирано и изграждането на Mercedes City извън централната зона на Дубай. Това е най-големият проект на марката в областта на недвижимите имоти. Така компанията ще предложи на “каймака” от своите клиенти не само решения за мобилност, но и стил и качество на живот. Участието на автомобилните дизайнери и инженери в проекта осигурява приемственост и естествено продължение на стилистиката от превозните средства в сградите.

С подобна концепция отскоро и тунинг ателието Brabus започна изграждането на изкуствен остров с недвижими имоти за своите клиенти в Абу Даби.