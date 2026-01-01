Производителите на коли печелят все по-малко пари

Германските марки са най-засегнати от кризата и печалбите им се сринаха до нивата от 2009 г.

Китайските фирми „крадат“ клиенти

Традиционните автомобилни производители печелят все по-малко пари. През цялата 2025 г. се забелязва низходяща тенденция в оперативната печалба на повечето водещи компании в бранша. Германските фирми са най-силно засегнати от този негативен процес, катализиран и от агресивната експанзия на китайските марки. При немските брандове общият спад на печалбата достига до 76%, като нивото е паднало до това през 2009 г. Средният спад при всички засегнати производители е 37% или до нивото през 2018 г.

Китайски производители като BYD вече строят заводи за сглобяване на коли в Европа.

Макар че германските марки изпитват най-сериозни трудности в момента, цялата световна автомобилна индустрия е в дълбока криза. Това е резултат от срива на продажбите на вносни коли в Китай, глобалното отслабване на премиум сегмента, тарифната политика на САЩ, високите разходи за преструктуриране и инвестиции в електрически автомобили, които все още не се изплащат.

Все повече нови китайски коли навлизат на европейския пазар и притискат традиционните производители.

Драстичното намаляване на печалбите принуди много от традиционните производители да преминат в режим на спестяване на средства, да съкращават работни места, да ревизират заплащането и бонусите, да възлагат проекти на външни доставчици и да оптимизират като цяло работните процеси. Оздравителните мерки са болезнени, но трябва да повишат конкурентната способност на компаниите в средносрочен план.

Европейските и японските производители трябва да приемат, че вече не могат да генерират големи продажби и съответно печалби в Китай, където потребителите предпочитат все повече местните марки. Същевременно китайските фирми водят много агресивна ценова политика в Европа и „крадат“ клиенти от утвърдените традиционни марки.