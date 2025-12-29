Formentor се завръща с 5 цилиндъра

Cupra ще произведе още 4000 броя от топмодела с мощност 390 к. с.

2,5-литровият мотор генерира силно емоционален звук

След 2-годишна пауза в гамата на Cupra се завръща най-мощният сериен модел Formentor VZ5, но от него ще бъдат произведени само 4000 екземпляра през първото тримесечие на 2026 г. Автомобилът привлича окото с радикален спортен дизайн, предлага върхова производителност и силни емоции при шофиране.

Характерен за топмодела е 2,5-литровият петцилиндров бензинов турбо двигател от поколението TSI на групата Volkswagen. Той генерира мощност в размер на 390 к. с. и осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,2 секунди. Този двигател впечатлява със своя отличителен звук и незабавна реакция.

Радикалният дизайн и върховата мощност са комбинирани с редица интелигентни системи за безопасност.

Мощността се разпределя интелигентно и променливо, като на задния мост въртящият момент може да се насочва само към колелото с по-добра връзка с настилката. Резултатът е максимално сцепление, изключително остра динамика в завоите и производителност, която се чувства еднакво добре както на пистата, така и по междуградските пътища. Специално настроено спортно окачване допълва динамиката. Уникалният ред на запалване на цилиндрите 1-2-4-5-3 и изпускателната система Akrapovic създават естествен, емоционално зареден звук.

Черупковите седалки са монтирани ниско, за да се увеличи максимално пространството в кабината и да се осигури ергономична спортна позиция на седене.

Визуално новият модел Formentor VZ5 ясно показва, че е различен - има по-широки арки на колелата, преработена предна броня и преден сплитер, гравиран с логото VZ5. Ексклузивните 20-инчови алуминиеви джанти правят силно впечатление. В интериора висококачествените материали се срещат с детайли, вдъхновени от моторните спортове. Стандартните карбонови седалки Racer са разположени ниско в кабината, за да се увеличи максимално пространството и да се осигури ергономична, вдъхновена от състезанията позиция на седене.