Model Y е най-купуваният електромобил

Най-продаваният нов автомобил с електрическо задвижване в Европа продължава да бъде Tesla Model Y. Най-големите пазари за нови коли с електрифицирано задвижване на континента от няколко години насам са Германия и Великобритания. През 2025-а обаче германците излизат еднолично напред в тази класация.

Почти 600 000 нови електрифицирани коли (изцяло електрически и Plug-in хибриди) са продадени в Германия за първите девет месеца на 2025 г. срещу 80 000 по-малко във Великобритания. Въпреки това в Германия делът на електрическите превозни средства все още е около 28% от общия пазар. Лидер по този показател е Норвегия, където електромобилите съставляват вече 97% от пазара.

Ако се калкулира броят на новите коли с електрическо задвижване на 100 000 жители, то Норвегия е номер едно с 1914 продажби, следвана от Люксембург и няколко скандинавски държави - все страни с много висок стандарт на живот. Това показва, че инфраструктурата и доходите на хората имат важна роля в електрификацията на транспорта. Най-изоставащи в това отношение са нациите от Източна и Южна Европа.