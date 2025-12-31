Черна сила

Brabus инсталира в Continental GT до 900 конски сили и 1050 Нм

Ужас за природозащитниците

Германските тунинг специалисти са от малкото хора на Земята, които възприемат фабричната гаранция на новите автомобили като лична обида, защото поставя под съмнение техните способности да “пипат” колите. Такива са лудите (в добрия смисъл) момчета от Brabus. Последната им трансформация е на великолепна машина като Bentley Continental GT в нещо, което Батман би карал, ако му писнало да спасява Готъм и е решил да го унищожи.

Който си купува Bentley, обикновено иска да стига от точка А до точка Б в суперкомфорт и суперлукс. Но някои обичат да взимат завоите с вратите напред и сред облаци дим от изгоряла гума. Ето за тях е Brabus 900 Superblack. Не кола, а заявление за превъзходство, облечено в черен лак и карбон. Ритник по законите на физиката с мощност 900 к. с.

От двойните ауспухови накрайници излиза брутален звук, който би събудил съседите и мъртъвците.

Инженерите на Brabus, които вероятно пият на закуска високооктанов бензин вместо кафе, са “измъчвали” до дупка оригиналния 4,0-литровия V8 двигател на Bentley, докато не си каже и майчиното мляко. След това са му инсталирали два огромни турбокомпресора, които сякаш са откраднали от космическата индустрия, и са препрограмирали радикално електрониката.

Най-фината и скъпа кожа в комбинация с карбонови елементи и всичко това в един единствен цвят – черно.

900 конски сили мощност и 1050 Нм въртящ момент в кола с тегло 2,5 тона и мокетени стелки, дебели колкото зимни завивки! Тази машина на времето е способна да изглади най-дълбоките бръчки на лицето в мига, в който водачът настъпи газта - от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунди и максимална скорост 330 км/ч. Джантите с размер 22 инча приличат на турбини, които могат да засмучат малки домашни любимци от тротоара. Но абсолютният акцент е високопроизводителната изпускателна система от неръждаема стомана с активни клапи. Тя има режим Coming Home, който е тих и щади тъпанчетата на съседите. В режим Sport обаче генерацията реве с грохот, напомнящ за пробуждане на древен бог на гръмотевиците.

Brabus 900 Superblack е разточителен, арогантен, прекалено скъп и политически некоректен автомобил. И точно затова е брилянтен в свят, в който се опитват да натикат хората в тихи и бездушни електрически кутии. Доказателство, че страстта към инженерството е все още жива.