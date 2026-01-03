Резервоарът не бива да се препълва

Шофьорите често пълнят резервоара с гориво буквално до ръба на преливане от гърловината, особено когато тръгват на дълъг път или очакват поскъпване на петролните продукти. Това обаче може да предизвика скъпи ремонти.

Автомобилите с бензинови двигатели, произведени след 2019 г., са оборудвани със система за контрол на изпарителните емисии (EVAP). Бензиновите изпарения се отвеждат през отделен изпускателен канал с филтър с активен въглен, вместо през капачката на резервоара за гориво. Когато двигателят работи и условията са подходящи, се отваря клапан за продухване и парите се изгарят в двигателя. Някои системи използват и допълнителни помпи за създаване на вакуум.

Ако резервоарът за гориво е препълнен, съществува риск течности, заедно с изпаренията, да попаднат във вентилационната линия и филтъра с активен въглен, като го повредят. Тогава бензиновите пари вече не могат да бъдат правилно отвеждани, появяват се съобщения за грешки и двигателят може да работи неравномерно. Филтърът трябва да бъде заменен с нов, което може да струва в най-лошия случай дори над 1000 евро.