Старт-стоп системата сваля разхода на гориво с 10-15%

Системата старт-стоп е проектирана да пести гориво, като изключва двигателя, когато превозното средство е неподвижно и го активира отново за потегляне. Почти всички нови автомобили вече са оборудвани с тази функция. Производителите твърдят, че това намалява разхода.

Колко обаче са реалните икономии? Експертите от германския автомобилен клуб ADAC разкриват, че много важен фактор е трансмисията, защото тя играе основната роля при рестартирането на двигателя. В зависимост от типа трансмисия е възможно в градския трафик да се реализират между 10 и 15% икономии на гориво с работата на старт-стоп системата. Извън града реално системата се включва много рядко, защото няма спирания.

Когато един водач изминава 10 000 км годишно в градска среда, при средна консумация на бензин 8 литра на 100 км, той изразходва около 1250 литра бензин за малко над 3000 лв. (при цена 2,42 лв. за литър А-95). Икономия между 10 и 15% от старт-стоп системата означава спестяване на сума между 300 и 450 лв. на годишна база. Така че тази функция определено носи финансови ползи за водачите, както и за по-малко изхвърлени вредни емисии.