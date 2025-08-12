Първият камион потегля отново

Реставрират реплика на творението на Готлиб Даймлер

Два цилиндъра с четири конски сили превозват товари преди 130 години

Първият задвижван от двигател камион в света е създаден преди почти 130 години Днес негово копие ще оживее и ще ни върне назад във времето. Репликата се намира във фоайето на централата на Daimler Truck в Лайнфелден-Ехтердинген. Тя е изработена ръчно преди 35 години и визуално прилича на конска карета - с изключение на волана и липсващия теглич.

Предстои тази реплика да бъде подложена на проверка, доработка и ще бъде пусната в движение през есента от специално обучени специалисти. Превозното средство е включено в програмата за допълнителна квалификация на гилдията за класически и модерни автомобили в региона на Щутгарт.

Така е изглеждал автентичният първи камион в света на Готлиб Даймлер от 1896 г.

Един от най-големите таланти на изобретателя Готлиб Даймлер е постоянното намиране на нови приложения за неговия двигател. Това го води до мотоциклета, моторизирания тролейбус, моторизираната пожарна кола и през 1896 г. до камиона. Прагматизмът характеризира дизайна на първия камион в света, който наподобява карета с твърди метални колела. Двуцилиндровият двигател е разположен отзад, има обем от 1,06 л и мощност от 4 конски сили. Даймлер го комбинира с ремъчно задвижване на задния мост. Там са инсталирани и спирални пружини, за да предпазят чувствителния двигател от вибрации.

Двуцилиндровият двигател на първия камион е разположен на задния мост, а пружините го предпазват от вибрации

През 1898 г. Готлиб Даймлер и Вилхелм Майбах преместват двуцилиндровия двигател под мястото на водача отпред, а също така преместват четиристепенната ремъчна трансмисия отпред. Така камионът най-накрая получава облика, който за първи път ясно го отличава от лек автомобил и проправя пътя за все по-голяма производителност и полезен товар.