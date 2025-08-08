Кои са най-надеждните коли

Американската потребителска организация Consumer Reports отново направи проучване по въпроса кои са най-надеждните автомобили. Анкетирани са над 300 000 собственици на коли в САЩ, произведени от 2000 до началото на 2025 г.

Те са били помолени да оценят надеждността и издръжливостта на своето превозно средство въз основа на 20 типични проблемни области - от дребни проблеми като скърцащи спирачки и дефекти по интериорните тапицерии и облицовки до скъпи повреди в двигателя, трансмисията или батерията (ако става въпрос за електрическия автомобил). В генералното класиране в тази категория участват 22 производители, а от тях на първо място с най-малко оплаквания от собствениците се нарежда японската марка Subaru.

В допълнение към ниския процент на дефекти в това проучване, Subaru е на първо място и по Индекса за обслужване на клиенти в САЩ (CSI) от агенция J.D. Power. За анализа собствениците на превозни средства са били попитани за удовлетвореността си от техния дилър и оторизиран сервиз.