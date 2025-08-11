61-годишен смачка McLaren за 250 000 евро

Ако погледнете снимката на катастрофиралия автомобил, трудно ще повярвате, че водачът се е отървал невредим и е излязъл сам. Очевидно е извадил голям късмет, защото колата е напълно смачкана и провряна под мантинелата.

Инцидентът се е случил на мокър асфалт на магистрала край Мюнхен. Водачът е бил на 61-годишна възраст, а купчината ламарини са били McLaren със задно предаване (вероятно модел 720S или 750S) за 250 000 евро и с мощност на двигателя над 700 конски сили. В резултат на подхлъзване колата се е ударила в мантинелата и е попаднала със задната си част под нея. Покривът е частично откъснат, а каросерията - силно деформирана. Отломки са разпръснати на метри наоколо.

Предстои разследване, за да се уточнят точните причини за инцидента и дали става въпрос за шофьорска грешка съчетана с висока скорост и лоши пътни условия, или има някаква техническа неизправност.