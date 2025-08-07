Mercedes променя радиаторната решетка

Все по-голяма, все по-широка и във все по-различна форма - развитието на класическата радиаторна решетка занимава дизайнерите на всички автомобилни марки. Тя определя визията на всеки модел, дори той да е електрически и реално зад нея да не се намира охладителен радиатор.

Новото “лице” Mercedes ще може да се види през септември, когато на изложението в Мюнхен ще бъде представен следващият електрически модел GLC. На първата разпространена снимка се откроява значително променена решетка, която е по-тясна и по-висока, приближавайки пропорциите на решетките на Mercedes от 60-те години на миналия век.

Тъй като това е електрически автомобил, класическата радиаторна решетка е само загатната - с прецизна мрежеста структура и почти 1000 светлинни точки. Звездата върху капака е пропусната, тъй като все пак това е SUV. По този начин логото на марката е разположено централно и осветено, разбира се. Версии на тази решетка с релефна звезда са възможни и за други модели.