550 коня в новия Charger

В Щатите предлагат чистокръвна спортна кола за 45 000 долара

Шест цилиндъра в редица и две турбини

Голям бензинов двигател, две турбини, шест цилиндъра, мощност от 420 к. с. до 550 к. с., задвижване на всички колела и всичко това за приблизително 45 хиляди евро. Задушеният от регулации европейски пазар вече няма никакъв шанс да настигне американския в съотношението предлагане - цена. Тук тези пари ще стигнат само за базова модификация с около 150 “коня” на модел от среден клас, докато в Щатите те са достатъчни за истинска спортна кола като новото издание Dodge Charger Sixpack.

Новият модел Dodge Charger Sixpack запазва познатата дизайнерска стилистика.

Култовият американски “мускулест” автомобил ще бъде наличен в два варианта на мощност и стандартно задвижване на всички колела, което може да се превключи и на задно по желание на водача. Цените започват от 51 990 долара, което се равнява на около 44 600 евро. Топмоделът струва 5000 долара повече.

В новия модел Dodge Charger работи новият редови 6-цилиндров двигател с два турбокомпресора Hurricane на концерна Chrysler, който има работен обем 3,0 л. Базовата версия R/T предлага мощност от 420 к. с. и 635 Нм въртящ момент, както и 8-степенна автоматична трансмисия. Върховата модификация Scat Pack има ресурс от 550 к. с. и 720 Нм въртящ момент, като ускорява до 100 км/ч за по-малко от 4 секунди. Отличава се също с шестбутални спирачни апарати Brembo и гигантски 20 x 11-инчови диамантено изрязани джанти с гуми с размер до 305 мм.

Dodge Charger Sixpack излиза на пазара с 6-цилиндров турбо мотор, но се очаква и версия с атмосферен двигател V8.

И двата варианта на задвижване са оборудвани стандартно с полезни функции като заден диференциал с ограничено приплъзване, софтуер Line Lock, функция за бърз старт, активен изпускателен колектор и софтуерна програма на Dodge, която показва данни за производителността в информационно-развлекателната система.

За традиционните почитатели на големите атмосферни двигатели конструкторите на Dodge са предвидили достатъчно място под предния капак и за мотор V8. Въпрос на време е кога в гамата ще се появи и такъв вариант.