Младите избират бензинови коли

Поколението Z предпочита по-достъпните модели

Китайските марки стават по-атрактивни

Продажбите на нови електрически автомобили се увеличават, но паралелно с това интересът на потребителите към тях започва да намалява. Забелязва се и тенденция проявяващите интерес към покупка на нова кола да променят мнението си и от електрически модели да се насочват към бензинови. Това показват резултати от проучване, проведено от голяма консултантска компания.

Сред младите потребители от поколение Z има най-малко потенциални купувачи на електромобили в сравнение с други възрастови групи. Сред поколение Y и милениумите също се регистрира спад в интереса към коли с нулеви емисии. Основната причина са по-високите цени на електрическите автомобили в сравнение с бензиновите. Младите предпочитат да избират по-достъпни модели с вътрешно горене, които запазват и по-висока цена на вторичния пазар. В противовес електромобилите са по-скъпи и значително по-бързо се обезценяват.

Наличието на зарядна станция у дома е основна предпоставка за ефективно ползване на електрическа кола.

Експерти обясняват, че поколението Z е свикнало да сравнява оферти онлайн – не само по отношение на цената, но и по отношение на продукта. Те често ползват изкуствен интелект за сравняване на продукти, финансиране и застрахователни оферти онлайн при покупка на автомобил. На втори план остава обслужването на клиентите и поддръжката.

Зареждането на електрическите коли е много по-бавно от бензиновите.

Повечето производители не предлагат достатъчно атрактивни оферти според възможностите и предпочитанията за тези млади потребители. В това отношение китайските марки са по-напред от европейските не само заради по-изгодната крайна цена, но и заради по-високото оборудване в автомобилите. Изследователите прогнозират, че именно политиката на китайските марки има по-голяма възможност да им спечели повече купувачи сред поколение Z.