Женева въведе безплатен транспорт

Богатите също дишат мръсен въздух понякога и правят всичко възможно да се отърват от него. В разгара на лятото например в швейцарския банков и корпоративен център Женева за едно денонощие са регистрирани по-високи от допустимите стойности на замърсяването на въздуха с озон. Причините са различни фактори, сред които високите температури и трафикът. Приземният озон е замърсител, който може да доведе до здравословни проблеми, както и да причини главоболие и астматични оплаквания.

По тази причина в Женева е въведен напълно безплатен градски транспорт до подобряване на параметрите по отношение на чистия въздух. Швейцарският зелен билет (който е напълно безплатен за разлика от българския) ще важи до второ нареждане. Контролът на пътниците в обществения транспорт е преустановен. Ще се въведат ограничения за движението на определени превозни средства, които замърсяват повече въздуха. Местните власти призовават да се ползва безплатния обществен транспорт вместо личните автомобили.