Продават колата на Батман

Зрелищна реплика на батмобила от телевизионния сериал от 60-те години на миналия век ще бъде продадена на търг онлайн. Продавачът твърди, че автомобилът е абсолютно точно копие на оригинала и е било използвано лично от актьора Адам Уест на публични промоционални събития.

Батмобилът представлява много сериозно преработен вариант, базиран на Lincoln Continental от 1973 г. Задвижването се осъществява от грандиозен атмосферен двигател V8 с работен обем 7,5 л . Той генерира мощност в размер на 208 конски сили. Тягата се предава към задните колела с тристепенна автоматична скоростна кутия. За 70-те години на миналия век това е било модерно техническо решение с много сериозен ресурс като конски сили.

Батмобилът е бил изложен за известно време в автомобилния музей в Лондон и е участвал в други експозиции. Към момента има регистрация във Великобритания. Колата е годна за движение по пътищата и скоро е имала техническо обслужване.