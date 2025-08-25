„Бръмбарът“ атлет стана на 70 години

Моделът Karmann-Ghia е спортист, но само с 34 конски сили

VW и Ghia в брак по сметка

През 50-те години на миналия век светът на Volkswagen е далеч не е толкова динамичен, колкото днес. Моделната гама се състои от купе и кабрио вариантите на легендарния „бръмбар“ (Beеtle) плюс тогавашния бус Transporter. Шефът на марката по онова време Хайнц Нордхоф живее спокойно, тъй като производствените мощности във Волфсбург са достатъчно натоварени, „бръмбарът“ чупи рекорд след рекорд по продажби и няма нужда и капацитет за друг модел.

За първи път моделът Karmann-Ghia е показан през 1974 г.

Но въпреки това някои будни мозъци не спират да мислят какво ново да изобретят. Един от тях е Вилхелм Карман, от чиято фабрика в Оснабрюк излизат първите „бръмбари“ кабриолети по поръчка на Volkswagen. Той мечтае за красив автомобил с каросерия на купе и плавни пропорции. Неговият син Вилхелм Карман младши споделя същата мечта и успява да издейства от Volkswagen заявка за проект на такъв автомобил, но кабриолет. Възлага задачата на италианския дизайнер Луиджи Сегре от торинския производител на каросерии Ghia и резултатът се оказва много успешен, макар че не е с подвижен покрив.

След купе версията излиза и кабриолет Karmann-Ghia.

Във Volkswagen харесват прототипа на спортно купе върху шаси от „бръмбар“ и той влиза в серийно производство преди 70 години. През първата година са продадени 10 000 екземпляра, въпреки че най-смелите очаквания не надхвърлят 3000 броя. Поради липсата на достатъчно креативна идея за име, моделът е кръстен на Вилхелм Карман и каросериите Гия (германците казват Джия). В крайна сметка във Volkswagen са доволни, че са свързали името на свой модел с престижното ателие в Торино.

Karmann-Ghia се произвежда в 450 хиляди броя от 1955 до 1962 г. и се предлага първоначално като купе, а после и като кабриолет. Моделът особено се харесва от жените, поради което става известен като „Porsche за секретарки“, макар че като динамика си е „бръмбар“ – само 34 конски сили, максимална скорост 121 км/ч и 30-секундно ускорение от 0 до 100 км/ч. Сред известните му собственички са красивите актрисите и шоузвезди Роми Шнайдер и Петра Шюрман.