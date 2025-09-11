Нов пикап на ток от Ford

За да се конкурират с китайските автомобили, американските електрически коли трябва преди всичко да станат по-евтини, показва пазарната ситуация в САЩ. Държавната администрация прекрати повечето мерки за насърчаване на покупката на електромобили. В името на конкурентността традиционната американска марка Ford инвестира 2 милиарда долара в модернизирането на завода си в Луисвил, Кентъки. От 2027 г. фабриката, която работи от 1955 г., ще произвежда само електрически автомобили.

Допълнителни три милиарда долара се инвестират в изграждането на съоръжение за батерии в Мичиган. Целта - още през 2027 г. вторият по големина американски автомобилен производител след GM да предложи електрически пикап с четири врати за около 30 000 долара. А след това да се предложат и достъпни електрически SUV-модели и ванове. Електрическите превозни средства ще бъдат базирани на новата платформа, върху която Ford работи през последните три години.