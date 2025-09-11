Много стил в компактния  SUV на Lexus

Специално издание LBX Vibrant Edition

Амбиентно осветление в купето с избор от 64 цвята

От пускането си на пазара моделът LBX изпълни обещанието на Lexus да внесе вълнуващо ново измерение за марката и да привлече нови клиенти. Атрактивността е кодирана в свежия premium casual подход към стила и лукса на компактния SUV. автомобил Тези качества се потвърждават и надграждат с обявяването на специална версия на LBX с пускането на ново издание Vibrant Edition.

Както подсказва името, Vibrant Edition притежава впечатляващи стилистични акценти, които подчертават модерната и градска уверена визия на LBX. Той е перфектно изражение на Lexus принципа Making Luxury Personal, добавяйки още повече избор към богатата и разнообразна моделна гама.

С компактните си размери и пъргавина LBX Vibrant Edition е подходящ за градска среда.

“Моделът LBX бързо се утвърди като основен за Lexus в Европа, изграждайки силно присъствие на нови пазари и успешно изпълнявайки ключовата си роля да привлича нови клиенти към нашата марка”, коментира Андре Шмид, директор на Lexus в Европа. Това вече е вторият най-продаван модел на марката на Стария континент. С новата версия Vibrant Edition се увеличава изборът и се добавят ексклузивни стилови характеристики, които подчертават спортната и динамична визия на модела.

Специалното издание LBX Vibrant Edition веднага привлича погледите на улицата.

Специални нови елементи акцентират върху спортния и динамичен характер на модела LBX Emotion, включително 18-инчови матови черни алуминиеви джанти, черни преден и заден спойлер, черни лайстни около прозорците и вратите, декоративни черни елементи в броните, както и черна радиаторна решетка.

Предлагат се две екстериорни двуцветни цветови комбинации, съчетаващи покрив и колони в цвят Astral Black с каросерия в цвят Ruby Red или Sonic Quartz. В интериора, “живият” характер на градския SUV е подчертан чрез черната полуанилинова кожена тапицерия с контрастиращи акценти в цвят Dark Rose и червени декоративни шевове в стил Tatami с двойна бродерия. Vibrant Edition разполага с най-новата хибридна система на Lexus, включваща ултраефективен 1,5-литров трицилиндров двигател с максимална мощност 136 к. с.