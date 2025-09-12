Варна събира най-елегантните ретро автомобили

Над 100 возила ще участват в Националния конкурс “Николай Колев - Бижуто”

Повече от 100 ретро автомобила от цялата страна ще бъдат изложени на 13 септември на входа на Морската градина във Варна за участие в поредното издание на Националния конкурс за елегантност “Николай Колев - Бижуто”, кръстен на доайена на ретро движението у нас.

Надпреварата се провежда под егидата на Община Варна и с партньорството на BMW България, а участниците ще се състезават в различни класове - довоенни коли, лимузини, кабриолети, купета, социалистически модели, янгтаймери, хотроди и мотори. Отделни класове има за “Порше”, американски стил “Сънсет Булевард”, италианска класика “Долче Вита” и френски шик “Ален Делон”.

Парадът на елегантността ще тече от 10:30 до 16:30 часа, като публиката също ще може да гласува, а журито ще присъди няколко награди, сред които и специалния приз “Бижуто”. Водещ на конкурса е Ники Кънчев, а сред красивите автомобили ще пеят на живо Орлин Павлов и Бриана Петрова, съобщиха от общината.