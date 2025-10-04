Mercedes планира нов базов модел

Mercedes планира нов компактен базов модел в дългосрочен план. Паралелно с това се удължава до 2028 г. производствения цикъл на сегашното поколение А-класа, което трябваше да бъде спряно през 2026 г. Със стартова цена около 34-35 хиляди евро това е най-достъпният модел със звезда на решетката.

От няколко седмици насам се тиражират информации, че Mercedes планира нов модел A-класа, тъй като спирането на сегашното поколение ще намали продажбите на много дилъри. Най-малкият автомобил в гамата помага за привличането на нови клиенти към марката, някои от тях от млади възрастови групи и с по-ниски доходи.

Производството на B-класата обаче ще бъде прекратено следващата година, както беше планирано. Новата A-класа може да бъде както изцяло нов модел, така и модифицирана и рентабилна версия на вече съществуващ SUV. Това ще бъде част от продуктовата офанзива на Mercedes. Германският производител планира да лансира повече от 40 нови модела през следващите две години.