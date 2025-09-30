Най-малко нарушения се правят с Honda

В Германия

Има ли зависимост между марката на автомобила и броя на извършените нарушения по отношение на превишаване на скоростта? Отговор на този въпрос може да дойде от държава, където се правят такива проучвания. В Германия например водачите на Honda са образцови в това отношение. Шофьорите на японската автомобилна марка имат 28% по-малко наказателни точки от средното за страната. Това показват данните на регистър, публикуван от сравнителния портал Verivox въз основа на застраховки.

По местната точкова система най-много нарушения се извършват с модела Audi A5 - с 87% повече от останалите. Много нарушения се правят също с Audi A6 (81% над средното ниво) и с Volvo XC60 (73% над средното ниво).

Сред марките автомобили Porsche най-много нарушения (65% повече точки от средното), следва Tesla (37% над средното). Географски най-много нарушения се правят в Северна Германия, което е най-гъсто населената част на страната, а най-малко - в областта на най-големия град Берлин.