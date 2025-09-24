ЕС затяга контрола на старите автомобили

По-старите автомобили да бъдат задължени да преминават по-често задължителни технически прегледи. Това гласи едно от предложенията, които се обсъждат в Европейската комисия за подобряване на пътната безопасност. Ще се дискутират и нови методи за измерване на количествата твърди частици и азотни окиси в отработените газове. Целта е да се идентифицират автомобили с висока степен на замърсяване и такива с манипулирани данни за отделяните количества вредни вещества. За електрическите коли ще се въведе специфичен контрол.

Една от мерките за подобряване на безопасността е старите автомобили да минават поне веднъж годишно задължителен технически преглед. В България това е задължително, но в други държави като Германия например прегледът е веднъж на две години.

Има идея и за създаване на национални бази данни за пробега на старите автомобили, в които да проследява тяхното състояние и да се намалят манипулациите с връщане на километража.