Clio запазва бензиновия мотор

По-голям отвън, по-просторен отвътре

Новият модел на бестселъра разполага и с мощно хибридно задвижване

Френската марка Renault рестартира най-продавания си модел Clio с фокус върху ефективността, свързаността и новите технологии, но без да изоставя бензиновото задвижване. Шестото поколение предлага пространство, икономична и мощна хибридна система и богат набор от асистираща електроника.

Покрай шумните премиери на електрическите модели с носталгично-модернистичен дизайн Renault 5 и Renault 4, сякаш най-важният за марката модел Clio остана временно извън епицентъра на вниманието. Но с представянето на новото поколение французите отново натискат газта там, където генерират големи обеми продажби. От излизането на пазара преди 35 години са купени повече от 17 милиона броя Clio, а тази година моделът отново е в челото на бестселърите в Европа.

Очакванията са шестото поколение да награди досегашните успехи. Новият модел Clio, за разлика от Renault 5 и Renault 4, привлича погледа с подчертано спортен, дори агресивен дизайн. Размерите на автомобила остават компактни за универсално приложение в градска среда и извън нея. С дължина от 4,12 метра каросерията нараства с около 7 сантиметра. Широчината е увеличена с 4 сантиметра (1,77 м), а височината с 1 сантиметър (1,45 м).

Багажникът остава със същия обем от 391 литра, но товарният праг вече е с четири сантиметра по-нисък, което е особено практично при пазаруване. Въпреки снижаващата се линия на покрива, наподобяваща купе, дори по-високите пътници могат да намерят удобно настаняване на задната седалка.

Противно на общата тенденция новото поколение Clio няма да се предлага като изцяло електрически автомобил. Версията от най-висок клас ще се задвижва от подобрена електрифицирана система тип Full Hybrid с мощност 158 к. с. Тя се състои от 1,8-литров четирицилиндров бензинов двигател с мощност 109 к. с., два електродвигателя, произвеждащи 49 к. с., високоволтов стартер-генератор, произвеждащ 20 к. с. и интелигентна многорежимна трансмисия без съединител. Електродвигателят се захранва от батерия с капацитет 1,4 кВтч.

Две предавателни числа за електродвигателя и четири за двигателя с вътрешно горене позволяват или изцяло електрическа работа, серийна и паралелна хибридна работа, или шофиране само с бензиновия двигател. Системата избира най-ефективния метод на задвижване от наличните опции, без да прави компромис с динамиката. В града може да се шофира до 80 процента от времето в електрически режим. При дълги пътувания може да достигне пробег до 1000 километра без зареждане с гориво. Очаква се средният разход на гориво да бъде 3,9 литра на 100 километра.

Тези, които предпочитат задвижване без електрификация, имат на разположение обновения бензинов трицилиндров турбо двигател с обем 1,2 л и мощност 115 к. с. и 190 Нм въртящ момент. Той може да се комбинира с ръчна скоростна кутия или (за първи път) с шестстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител и лостчета за смяна на предавките на волана.

29 системи за асистенция

Когато става въпрос за асистираща електроника, Renault не пропуска нещо. На борда на новото поколение Clio функционират до 29 електронни асистента, включително интелигентен адаптивен круиз контрол, асистент за аварийно поддържане на лентата, асистент за разпознаване на препятствия отпред и отзад, асистент за аварийно спиране при заден ход и асистент за излизане. Новост е и системата за наблюдение на водача с вътрешна камера, която открива умора и разсейване.

Свързаността също е на топниво. Два 10-инчови дисплея, разположени във V-образна форма, предоставят на водача и пътника отпред най-важната информация. Услуги на Google като Maps, Assistant и Play са интегрирани, а Android Auto и Apple CarPlay работят безжично. Актуализациите на софтуера се доставят до автомобила “по въздуха”. Така Renault предлага качество, комфорт и функции от по-висок клас, както е било и при предишните поколения, увенчани с наградите за Автомобил на годината в Европа през 1991-а и 2006-а.