Най-големият руски автопроизводител минава на 4-дневна работна седмица заради "ситуацията на пазара"

Най-големият производител на автомобили в Русия - АвтоВАЗ, ще въведе съкратен работен график от 29 септември, който може да продължи до шест месеца, но може да бъде отменен, ако пазарната ситуация се подобри. Решението е било обсъдено на конференция на синдиката на работниците в компанията. Неговият председател Сергей Зайцев потвърди пред Интерфакс преминаването към 4-дневна работна седмица до 28 март 2026 г.

Компанията изпрати служителите си в дълъг корпоративен отпуск още през юли и предупреди, че ще премине на четиридневна работна седмица през септември, но никой не очакваше той да продължи половин година.

От компанията обясниха, че временното намаляване на работните графици на служителите се прави с цел запазване на работните места и работната сила на фона на спада в продажбите.

„За да се запазят работните места и работната сила, както и да се предотвратят масови съкращения на служители на предприятието, се планира въвеждането на четиридневна непълна работна седмица от 29 септември 2025 г. за период от шест месеца“, казва Дмитрий Михаленко, вицепрезидент по човешки ресурси и социална политика в АвтоВАЗ.

Той отбелязва, че „ако ситуацията с продажбите на автомобили се подобри, четиридневната работна седмица ще бъде преодоляна“.

От думите на Михаленко става ясно, че през първата половина на 2025 г. АвтоВАЗ е предприел редица мерки за увеличаване на заетостта, насочени към запазване на екипа. Сред тях: увеличаване на производството на резервни части, организиране на допълнителни ремонти на оборудване, подобряване на условията на труд, поддържане и подобряване на териториите, обучение и преквалификация на служителите.

Според данни на аналитичната агенция „Автостат“, продажбите на леки автомобили Lada в Руската федерация за първите 8 месеца на 2025 г. са спаднали с 24,9%, до 211 331 хиляди бройки.