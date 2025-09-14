Разочарова електрификацията на автомобилите в Германия

Предлагат да ползват похвати от други страни за стимулиране на продажбите

Необходима е сериозна промяна в индустриалната политика на страната

Покупките намаляват с над 27%

Премахването на бонуса за покупка на електрически автомобил в Германия в края на 2023 г. очевидно е навредило на електрификацията на местния пазар повече от очакваното. Това е заключението на проучване на Центъра за автомобилни изследвания (CAR), съобщава Merkur.de.

Продажбите на изцяло електрически превозни средства (BEV) в Германия са спаднали с над 27% до 380 609 броя през 2024 г. Ситуацията е особено драматична при индивидуалните продажби, където броят на регистрациите е намалял почти наполовина от 170 хил. коли на 92 хил. превозни средства. Това се дължи главно на премахването на правителствения стимул за покупка, който беше особено важен за чувствителния към цената потребителски сегмент от пазара.

На следващата година производителите реагираха със значителни отстъпки - до 20%, и атрактивни лизингови оферти, което доведе до нарастващ брой покупки. Пазарният импулс обаче все още се движи до голяма степен от компаниите. А в дългосрочен план сегментът на индивидуалните клиенти ще бъде решаващ. И тук „цената и експлоатационните разходи са основните двигатели на решенията за покупка, а не идеологията“, изтъква CAR.

Авторите на изследването смятат, че държавните субсидии, когато са налични, понякога не успяват да отговорят на търсенето. Домакинствата с ниски доходи не могат да се възползват. Средната субсидия от 4100 евро е недостатъчна, за да компенсира ценовите разлики в сравнение с конвенционалните превозни средства. А домакинства, чувствителни към цените, са особено важни за мащабния преход към зелена мобилност. Субсидирането на по-евтини модели на цени до 25 хил. евро би довело до увеличение на продажбите с 27%.

Друга пречка пред пробива на електрическата мобилност е липсата на доверие. 70% от шофьорите никога не са управлявали електрически автомобил. Това „възпрепятства както емоционалната, така и рационалната готовност за покупка“. За да се преодолее тази разлика в опита, се препоръчват тестове, споделено шофиране или електрически служебни автомобили. Тези, които са преминали практическия тест, оценяват задвижването значително по-положително.

Има дефицити и в зарядната инфраструктура. През последните години са изградени множество станции в Германия, но към 1 май 2025 г. в страната има само 166 876 обществени зарядни точки, което е със 70 хил. повече спрямо 2023 г. В Германия има само една зарядна станция на всеки 17,3 електрически автомобила, при 6,4 в Нидерландия.

Поглед към други страни показва, че нещата могат да се правят по различен начин. В Норвегия електрическите автомобили вече са 25% от общия автомобилен парк благодарение на данъчни облекчения и някои привилегии, като освобождаването от пътни такси. Дания се стреми към диференцирана данъчна система за електрически превозни средства. Във Франция домакинствата с ниски доходи се насърчават да преминат към електрическа мобилност. В Нидерландия разширяването на държавната и общинската зарядна инфраструктура и субсидиите тласкат напред електрическата мобилност.

Проучването препоръчва за Германия комбинация от социално насочена подкрепа по френския модел, съчетана с координирано разширяване на инфраструктурата, както е в Нидерландия, и фискални стимули по подобие на тези в Норвегия.

Германските автомобилни производители са изправени пред сериозни предизвикателства. Проучването дава пример с Volkswagen. Печалбата в звеното за леки автомобили спадна с 85% през първото тримесечие на 2025 г. Причините за това включват провизии за въглеродни кредити и глоби, отлив на търсене в Китай, американските мита и слабости в софтуера.

Междувременно китайските производители като BYD и Geely набират популярност в региона. Продажбите на китайските марки в ЕС през 2024 г. все още не отговарят на очакванията, но това вероятно ще бъде променено чрез засилен маркетинг.

Изводът е, че Германия рискува да изостане в глобалната надпревара за електрификация при автомобилите. Без промяна, CAR се опасява, че германската автомобилна индустрия рискува да загуби международното си лидерство.