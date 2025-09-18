Автомобилните компании печелят двойно по-малко

Златният дъжд спря да вали за големите автомобилни производители. Проучване показва, че 19-те най-големи компании в бранша регистрират огромен спад в печалбите през първата половина на годината. Според консултантската компания EY оперативната печалба е намаляла почти наполовина. Голяма заслуга за кризата имат електрическите коли, които погълнаха огромни инвестиции, а се продават много по-слабо от очакваното.

През настоящата година оперативната печалба (EBIT) на 19-те най-големи производители на автомобили е била 42,8 милиарда евро срещу 84,3 милиарда евро за същия период на миналата година. Освен слабото търсене на електромобили за това допринася и сривът на продажбите на традиционните марки на китайския пазар. Потребителите там рязко завиха към собственото производство, което наруши финансовите баланси на чуждите производители. Анализаторите предупреждават, че добрите стари времена няма да се върнат и много от компаниите в сектора трябва да вземат трудни решения в условия на постоянна несигурност в икономическата и геополитическата ситуация.