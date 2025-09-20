Следващата С-класа ще е на ток

На завършилото наскоро автомобилно изложение в Мюнхен имаше нов рунд от дуела между гигантите Mercedes и BMW с премиерите на новите електрически модели GLC EQ и iX3. Очаква се следващите ходове на двата големи производителя отново да бъдат насочени към сходна целева група купувачи. През следващата година трябва да излезе нов модел i3, който да допълва класическата Серия 3 на BMW с вътрешно горене.

По неофициални данни догодина и Mercedes ще извади електрическа C-класа, като нейната техника ще идентична с тази на новия модел GLC EQ. Следващата C-класа ще приеме ефектната предна решетка с LED осветление (на снимката) от GLC EQ. Очакваният пробег с едно зареждане ще бъде над 800 километра. По всичко личи, че Mercedes ще продължи да предлага и настоящото поколение C-класа с вътрешно горене, тъй като все още има достатъчно много потенциални купувачи и на традиционните задвижвания.