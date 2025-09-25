Космически Rolls-Royce

Млечният път е нарисуван на тавана

Произведение на изкуството с 600 к. с.

Ако някой автомобилен производител се старае непрекъснато да издига лукса (и цените) до Космоса, това е Rolls-Royce. Доказателство е уникалният екземпляр Cullinan Cosmos, който е не само автомобил, но и произведение на изкуството в буквалния смисъл.

Поръчковият модел блести не толкова с конски сили, колкото със звездното покритие на тавана, който сякаш изобразява Вселената.

Всъщност таванът със стотици интегрирани LED светлини, наподобяващи звезди в нощното небе, не е новост за Rolls-Royce. Ново е включването на художник, който е прекарал над 160 часа в рисуване на Млечния път, полагайки над 20 слоя боя и използвайки различни техники и пособия, включително четка за грим.

Художник е рисувал 160 часа Млечния път върху тавана.

Резултатът изглежда вълшебно - дълбочина, блясък, игра на светлини и цветове, каквито досега не са виждани в автомобил. Едва когато цялото “платно” на тавана е било завършено, са направени фините отвори за звездните светлини и това позволява на най-ярките звезди да светят силно.

Не само отвътре “космическият” Cullinan изглежда извънземно. Външният цвят Arabescato Pearl напомня на лунната светлина в ясна нощ, а допълнена от осветена фигура на Spirit of Ecstasy върху монументалната радиаторна решетка - черешката на тортата. Името на боята издава, че този “галактически” автомобил е създаден за купувач от арабския свят, чието семейство е изключително запалено по темата Космос. Знае се още, че идеята върху тавана да бъде нарисуван Млечният път е на 4-годишния син в семейството.

Стотици LED светлини и Млечният път на тавана потопяват пътниците в Космоса.

Наред с пленителната си визия Cullinan Cosmos ще впечатли и почитателите на автентичната техника на Rolls-Royce. Под дългия преден капак тихо работи легендарният двигател V12 с мощност 600 к. с. и въртящ момент 900 Нм. Това позволява на луксозният гигант да развива скорости над 200 км/ч.

Колко струва космическата одисея с Rolls-Royce не се съобщава. Уникално произведение като това лесно ще достигне и надхвърли цена от 800 000 евро в зависимост от нивото на персонализиране. Луксът не познава граници - нито на Земята, нито в Космоса.