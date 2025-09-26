В Китай забраняват “скритите” дръжки

Външните дръжките, интегрирани във вратите, са стилни, осигуряват “изчистен” вид и са особено популярни при електрическите автомобили, тъй като намаляват въздушното съпротивление. Много експерти обаче отправят критики към безопасността, особено в случай на злополука. Неотдавна в Германия имаше фатална катастрофа с електрически автомобил, при която възрастен и дете изгоряха. Има опасения, че вратите с интегрирани дръжки, не са могли да се отворят.

В Китай властите обсъждат въвеждане на пълна забрана за прилагане на “скритите” дръжки в автомобилното производство заради безопасността и честите повреди. Тези дръжки са три пъти по-скъпи и се повреждат осем пъти по-често от обикновените. При инцидент и прекъсване на електрозахранването, те могат да не се отворят както отвън, така и отвътре, което усложнява спасителните операции. Много модели имат допълнителни механични дръжки, но при паникьосване в критична ситуация пътниците не се сещат за тях.

Отделно има случай на замръзнали дръжки при ниски температури през зимата или отваряне вследствие на късо съединение при обилни дъждове и висока влажност.