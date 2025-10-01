Maserati на 20 г. за 5,2 млн. долара

MC12 Stradale от 2005-а стана най-скъпият автомобил на италианската марка

Има пряка връзка с моторните спортове

В света на колекционерските автомобили беше поставено ново постижение от легендарната италианска марка Maserati. Модел MC12 Stradale от 2005 г. беше продаден за рекордните 5,2 милиона долара на престижния търг на Broad Arrow’s (компания на Hagerty) по време на изложението за олдтаймери в Монтерей, Калифорния.

Само 50 екземпляра са произведени (25 през 2004 г. и 25 на следващата година) от този модел за ценители, който въплъщава есенцията на върховата мощност, инженерното изкуство и смелата визия, които винаги са отличавали марката Maserati. Автомобилът е оборудван с двигател V12 с работен обем 5988 куб. см и максимална мощност от 630 к. с. при 7500 об/мин.

MC12 Stradale се отличава с отличителния бял цвят на каросерията със сини акценти, в знак на почит към модела Maserati Birdcage Type 61, произвеждан между 1959 и 1961 г.

Колекционерската стойност на Maserati MC12 Stradale се повишава заради ограничения му тираж.

Платените 5,2 милиона долара показват, че 20 години след представянето си това продължава да бъде суперавтомобил, способен да спечели сърцата на ентусиасти и колекционери по целия свят. Цената не само надминава предишния рекорд за модела с 37 процента, но и прави този екземпляр MC12 най-скъпия съвременен автомобил Maserati, продаван някога.

По този начин се потвърждава вечната стойност на модела, белязал една цяла епоха. MC12 Stradale се появава като версия на MC12 GT1 (абсолютен хегемон в състезанията FIA GT между 2004 и 2010 г.). Тази пряка връзка със света на състезанията изгражди мита за MC12, превръщайки го в символ на напреднали технологии, вечен дизайн и производителност от световна класа.Високата цена отразява не само колекционерската стойност на модела, но и нарастващия интерес към суперавтомобилите, които са успели да съчетаят спортно наследство.