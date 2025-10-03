Bentley продължава с бензиновите двигатели

Преминаването към изцяло електрически автомобили се отлага в плановете на луксозната британска марка Bentley. Преди пет години компанията обяви, че ще спре да произвежда коли с вътрешно горене до 2030 г. Тогава Bentley беше един от първите производители в най-високия клас, които ентусиазирано завиха към електрическата мобилност. Сблъсъкът с реалността обаче насочва фирмата в друга посока.

Изпълнителният директор на марката Франк-Щефен Вализер се съмнява, че дори до средата на следващото десетилетие изглежда нереално да се произвеждат само електрически коли. Те стават задължителни в Европейския съюз именно от 2035 г. Шефът на Bentley коментира, че търсенето на луксозни електрически автомобили намалява и не е достатъчно, за да подкрепи изцяло електрическа стратегия.

Насърчаването на електромобили в най-високия пазарен сегмент е много слабо в цяла Европа и всички производители са принудени да произвеждат коли с вътрешно горене и да изменят плановете си. Това важи и за марките Lamborghini, Porsche и Audi, които както Bentley са част от групата Volkswagen. Всички те ще продават модели с вътрешно горене, най-вече бензинови хибриди, по-дълго от предвиденото.