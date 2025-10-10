Tesla регистрира рекордни продажби

Администрацията на президента Доналд Тръмп отмени голяма част от преференциите за купувачите на нови електрически автомобили, включително данъчния кредит в размер на 7500 долара. В дългосрочен план това може да забави скоростта на продажбите, но в краткосрочен план дори ги ускори.

Tesla например отбелязва рекордни продажби след месеци на спад. Доставките на нови автомобили на марката се увеличиха със 7,4 процента на годишна база до 497 099 превозни средства през последното тримесечие.

Анализаторите вече предполагат, че някои потенциални купувачи в САЩ ще продължат избират електромобили и след изтичането на преференциалните условия. Конкретно за Tesla собственикът на компанията Илън Мъск не вижда заплаха за спад в бизнеса си. Той дори очаква голямо разширение в областта на роботизираните машини и хуманоидните роботи. Като цяло американските автомобилни марки са в труден етап, тъй като поради много регулации страдат продажбите им извън Северна Америка.