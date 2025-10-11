Високи тарифи за по-големи коли

Големите автомобили заемат повече място, което затруднява паркирането и провокира въвеждането на ограничения. В Париж например паркирането на голям SUV модел вече струва три пъти по-скъпо, отколкото на малка кола. В Цюрих също работят по въвеждането на подобен проект, оскъпяващ паркирането на по-големи и по-тежки коли.

Германия е държавата с най-много автомобили в Европа, но там засега само в два града (Кобленц и Кьолн) има допълнителна такса за паркиране за по-големи леки автомобили. Проучване сред населението показва, че повече от половината запитани са склонни към въвеждане на по-скъпи тарифи за паркиране за по-големите превозни средства. Интересното е, че дори собственици на големи SUV автомобили са готови да приемат по-високи цени, но при определени условия.

Сред тях е задължително да има преференции за местните жители, а оскъпяването да е предимно за гостите на населените места.