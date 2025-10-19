„Папският мотоциклет“ беше продаден за шестцифрена сума (СНИМКИ)

Луксозен бял мотоциклет беше продаден на търг на автомобилен аукцион в Мюнхен тази събота. Това, което прави машината специална, е, че папа Лъв XIV лично е подписа на резервоара за гориво на 3 септември във Ватикана.

Снежнобелият BMW R 18 Transcontinental от 2024 г. е изработен по поръчка в баварската работилница Witzel и е украсен със сребърна плака с името на американския папа. Германска група християнски мотоциклетисти, наричащи себе си Jesus Bikers, след това доставят мотоциклета до площад „Свети Петър“ в Рим.

„Там те слязоха по известните стъпала на базиликата „Свети Петър“ и поставиха мотоциклета на платформа, за да може папа Лъв XIV да подпише резервоара и да се качи на него“, се казва на уебсайта на аукциона.

Мотоциклетът беше обявен на търг с начална цена 30 000 евро, но сумата бързо скочи и сега неизвестен купувач ще трябва да плати над 130 000 евро.

Приходите ще бъдат използвани за подпомагане на деца в Мадагаскар.