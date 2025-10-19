Италианска красота

Компактният SUV получи нова визия и технически ъпдейт

Върховият вариант разполага с 4х4

Alfa Romeo обнови модела Tonale

Tonale e първият електрифициран автомобил в историята на Alfa Romeo. Той се предлага само от три години на пазара с модерни Plug-in и Mild-хибридни задвижващи системи. При бързото развитие на технологиите и дизайна в съвременния свят бързо дойде време моделът да премине през обновителни процедури, за да привлича внимание с още по-атрактивна визия и наслада от шофирането.

При марка като Alfa Romeo връзката между човека и автомобила се ражда от пръв поглед. Често това е любов за цял живот, защото малко автомобили имат толкова магнетично въздействие върху хората, както моделите на традиционния италиански производител. Неслучайно дизайнът е отправна точка при обновлението на Tonale.

При Alfa Romeo красотата никога не е абстрактна. Тя произтича от хармонията между пропорции, елегантност на повърхностите, атлетични линии и техническа функционалност. Това е „необходима красота“, при която всеки детайл има своята причина и допринася за характера на автомобила. Новият модел Tonale напълно въплъщава тази философия, черпейки вдъхновение от ненадминатото наследство на марката и преосмисляйки стилистичните черти, които са го направили успешен по света. Отпред автомобилът се отличава с нов триизмерен емблематичен знак, вдъхновен от историческите модели 33 Stradale и GT 2000, както и с преработена радиаторна решетка.

Пропорциите са оптимизирани с по-къси предни надвеси и по-широка следа отпред и отзад. Веднага се набиват в очи новите джанти (19 и 20 инча) с модерен технологичен дизайн и олекотена структура. Черно-белите емблеми Alfa Romeo отпред и отзад и черният надпис Tonale на версиите Veloce и Sport Speciale, завършват естетичната еволюция.

Интериорът предлага първокласни материали и детайли, като представя нови комбинации от цветове и покрития като новите седалки „cannelloni“. Името им звучи „вкусно“, но всъщност те са с оребрена структура, тапицирани в червена кожа с координирани шевове, или в двуцветна черно-бяла алкантара с контрастни шевове, каквито има по таблото, вратите и подлакътника. Новият въртящ се скоростен селектор, разположен върху преработената централна конзола, съчетава модерен стил и функционалност, и позволява ръчна смяна на предавките и с лостчетата на волана.

Задвижващите системи също са обновени, като мощността на Mild-хибридния двигател Iс променлива геометрия на турбокомпресора вече достига 175 к.с., а Plug-In хибридният вариант разполага с 270 к.с. Те се отличават с бърза и плавна реакция, както и с неусетен преход между работа в електрически и бензинов режим. Всички задвижващи системи са свързани с автоматични трансмисии. В гамата остава дизеловият двигател с мощност 130 к.с. Върхът на гамата е версиата Q4 Ibrida Plug-In с електрифицирано задвижване на четирите колела и 6-степенна автоматична трансмисия. Тя включва две нива на мощност: вариант със 190 к.с. и по-мощен модел с 270 к.с.

Електроника в служба на водача

Новият модел Tonale предлага цялостен технологичен пакет с водещи за сегмента нива на безопасност, свързаност и комфорт. Философията на марката е такава, че никога не разглежда технологиите като самоцел, а като инструмент в услуга на водача.

Водачът разполага с 12.3-инчов цифров инструментален панел зад волана и 10.25-инчов централен дисплей с мултимедийна система Alfa Connect. Свързаността е пълна, благодарение на безжичните Apple Car Play и Android Auto, дигиталните услуги Alfa Connect и актуализациите over-the-air (OTA), които поддържат софтуера винаги актуален.

Автомобилът е оборудван с усъвършенствани функции за асистирано шофиране от второ ниво, включително интелигентен адаптивен автопилот с позициониране в средата на лентата, асистент при задръствания, следене на сляпа зона, предупреждение за напречен трафик отзад, наблюдение на вниманието на водача, както и разпознаване на пътни знаци с интелигентен ограничител на скоростта и автоматично аварийно спиране с откриване на пешеходци и велосипедисти. Паркирането се улеснява с 36-градусов изглед от камери и полуавтоматична функция.